En una de las defensas que se han escuchado sobre el caso del contrato con la Nacional, desde la Administración de Quintero han asegurado que ellos no controlan a las personas que contratan las entidades con las que hacen convenios. Sin embargo, EL COLOMBIANO conoció el testimonio de Pilar Rodríguez, quien fue directora de la Unidad de Niñez en la Secretaría de Inclusión Social, donde tuvo d e jefe al exsecretario Juan Pablo Ramírez, quien es hoy uno de los grandes activistas de los candidatos de Independientes.

“Gerson era el encargado de recibir los listados que cada unidad, incluso ahí metían a Metrosalud. Entonces ellos recibían los listados de las personas que estaban contratada, que era muchísimas, y se sentaban Gerson y el secretario Ramírez y no sé con quién más y comenzaban a descabezar gente, este no va, este no va, sin conocer siquiera qué hacían y después se venía la lucha mía para salvar a esas personas porque eran personas que tenían 8, 9, 10 años de experiencia, que estaban ahí por conocer los temas, pero los sacaban”.