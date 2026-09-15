“La justicia debe pararse firme y no dejar que dilaten más”: Federico Gutiérrez antes de audiencia de Miguel Quintero

A pocas horas de la reanudación de la audiencia en contra de Miguel Quintero, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo un llamado a la justicia para evitar que el caso se dilate.

El llamado apareció un día después de que se suspendiera la audiencia de imputación de cargos contra Quintero y otros tres implicados en el escándalo de contratación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y los Bomberos de Itagüí.

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La decisión se tomó luego de que el pasado lunes los defensores de los implicados formularan sus inquietudes ante los delitos imputados de la Fiscalía, dándole margen a ese ente para preparar una respuesta antes de que la imputación se avalara.

Antes de que comenzara la diligencia, la imputación ya se había aplazado tres veces, por asuntos como incapacidades médicas, cambios de juzgado y objeciones de la defensa asociadas al proceso de reparto.