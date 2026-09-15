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“La justicia debe pararse firme y no dejar que dilaten más”: Federico Gutiérrez antes de audiencia de Miguel Quintero

Este martes podría definirse la suerte del hermano del exalcalde Daniel Quintero, a quien la Fiscalía pidió enviar a la cárcel tras ser imputado por corrupción.

  • El alcalde Federico Gutiérrez se refirió este martes a la audiencia que se realizará en contra de Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero. FOTO: Cortesía
    El alcalde Federico Gutiérrez se refirió este martes a la audiencia que se realizará en contra de Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 43 minutos
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A pocas horas de la reanudación de la audiencia en contra de Miguel Quintero, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo un llamado a la justicia para evitar que el caso se dilate.

El llamado apareció un día después de que se suspendiera la audiencia de imputación de cargos contra Quintero y otros tres implicados en el escándalo de contratación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y los Bomberos de Itagüí.

Le puede interesar: Suspenden segundo día de audiencia a Miguel Quintero sin una decisión sobre aval a los cargos imputados por la Fiscalía

La decisión se tomó luego de que el pasado lunes los defensores de los implicados formularan sus inquietudes ante los delitos imputados de la Fiscalía, dándole margen a ese ente para preparar una respuesta antes de que la imputación se avalara.

Antes de que comenzara la diligencia, la imputación ya se había aplazado tres veces, por asuntos como incapacidades médicas, cambios de juzgado y objeciones de la defensa asociadas al proceso de reparto.

Vale recordar que, además de Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, a los estrados fueron llamados a responder Álvaro Alonso Villada, exsubdirector financiero del Amva; Sebastián Ortega, hijo de un excongresista antioqueño; y Vanesa Álvarez, exsecretaria de Medio Ambiente de la alcaldía de Quintero y quien también se desempeñó como asesora jurídica del Amva.

Las cuatro personas fueron imputadas por los delitos de interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación.

Lea también: Esta es la agenda de audiencias por presunta corrupción que acorrala a exfuncionarios de Daniel Quintero esta semana

En su intervención de este martes, el alcalde Gutiérrez calificó como graves los señalamientos de la Fiscalía, según los cuales los implicados se habrían apropiado presuntamente de $2.481 millones, equivalentes aproximadamente al 15% de un paquete de contratos firmados entre ambos entes por $17.656 millones.

“No hay duda alguna de que esta gente se robó la ciudad. De que los Quinteros robaron la ciudad. Son muy claras las pruebas y algunos fiscales ya han dicho que lo que constituyeron fue una GDO, que es un Grupo de Delincuencia Organizada, que denominamos los Hermanitos Q, para robarse la ciudad”, apuntó.

“Todos los días hay audiencia, pero vuelven y las dilatan. Realmente la gente ya en la calle empieza a exigir y le va a corresponder a la justicia pararse firme y no dejar que le dilaten más las audiencias”, añadió el mandatario distrital.

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