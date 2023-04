“No me conoce, definitivamente”: Daniel Quintero amenazó al presidente de Nacional

En todo un novelón público se convirtió la pelea entre Los Del Sur y los dirigentes de Nacional. Luego de la pelea con el Esmad y los destrozos en la tribuna Sur, la Alcaldía de Medellín entró en escena y tomó parte por la barra. El secretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez, dijo que los dirigentes de Nacional eran responsables al no asistir a una concertación previa al partido.

Pues bien, en medio del cruce de declaraciones, el alcalde Daniel Quintero amenazó públicamente al presidente de Nacional, Mauricio Navarro:

“Si el presidente de Nacional cree que me va a poder tratar a mí como trata a sus hinchas, está muy equivocado. Inasistencia a las mesas de seguridad, 1.000 millones en daños, 89 heridos, 800 policías por partido y todavía tiene la conchudez de amenazar a la Alcaldía. No me conoce definitivamente”.