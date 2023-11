“Él (su vecino) incluso nos había dicho que nos apoyaba con plata para que nos fuéramos rápido, porque él no soporta los perros” , señaló Ramírez.

“Él alega malos olores y ladridos, ya me llamó a Ambiental y en las tres visitas que han hecho no han encontrado nada inapropiado”, explicó la directora sobre las quejas de su vecino.

Le puede interesar: En 24 horas asesinaron en Medellín a tres hombres que no han podido identificar y que serían habitantes de calle

El señor que le vendió el lote al vecino de Ramírez le dijo que el albergue se trasladaría a los 3 meses después, según cuenta la directora. Sin embargo, por motivos financieros y los gastos para los animales, trasladar el albergue no ha sido posible.

Por esta situación, que pareciera no tener solución, Ramírez está en búsqueda de un nuevo lugar seguro para los perros, pero necesita al menos 20 millones de pesos para la construcción y la logística de trasladar a los animales. “Nosotros queremos irnos, no nos sentimos seguros, ya nos amenazaron de muerte, pero no tenemos dinero”, expresó la directora a través de redes sociales.

“Le damos 5 días para que se larguen de San Cristóbal antes que aparezcan sus perros muertos”, fue la amenaza que recibió la directora escrita en un papel.