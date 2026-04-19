Alarmante: más de 14 volquetas de residuos fueron recogidos en calles de Caldas, sur del Valle de Aburrá

Entre más recomendaciones se brindan a la ciudadanía en el Valle de Aburrá para que evite arrojar residuos voluminosos a las quebradas o a las calles, más son los casos que se reportan de grandes objetos contaminantes en el espacio público, como si la ley de oro fuera desobedecer las normas de convivencia.

El más reciente ejemplo estuvo en Caldas, en el sur del área metropolitana, donde se requirieron más de 14 volquetas en cuatro sectores estratégicos de ese municipio para recoger un sinfín de enseres que afectaban el paisaje urbano.

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La estrategia estuvo liderada por las empresas Interaseo y Aseo Caldas, y se denominó “Voluminosos Cero”. Dicha intervención se llevó a cabo en los barrios La Valeria, La Planta, Sector San Fernando y Villas de La Valeria, donde las cuadrillas recogieron desde colchones hasta muebles viejos, maderas, escaparates, llantas y bicicletas, objetos que, por su gran tamaño, no caben en los camiones compactadores convencionales.

“Este tipo de residuos requieren un manejo especial y no hacen parte del servicio público de aseo incluido en la tarifa, por lo que su recolección implica un esfuerzo operativo adicional. A través de la estrategia Voluminosos Cero, se brinda una solución técnica y gratuita a una problemática que deteriora la imagen del municipio, afecta la movilidad y genera riesgos ambientales y sanitarios”, dijo la administración municipal de Caldas a través de un comunicado.

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Simultáneamente, por más reiterativo que parezca para muchos, se hizo un llamado a la comunidad para que por fin se concientice y deje de arrojar escombros y residuos voluminosos a las quebradas o a las calles, pues a la larga es la misma gente la que termina perjudicada por sus propias acciones, dado que en medio de la temporada de lluvias, los objetos de gran tamaño que se disponen en las fuentes hídricas, se convierten en los principales causantes de inundaciones y emergencias.

Si usted vive en el municipio de Caldas, tiene este tipo de residuos en casa y quiere deshacerse de ellos, puede comunicarse a la línea gratuita nacional 018000 423 711, o escribir al número de WhatsApp 301 265 5557.