Aguapaneleros del Centro de Medellín están quebrados y buscan apoyo para seguir ayudando a los más necesitados

“¡Oiga, míreme! Es que ellos todo lo que dan, lo dan de corazón. ¡Míreme!, acá viene mucha gente y entrega comida y ropa pero salen y se van. En cambio ellos (los aguapaneleros) siempre me preguntan que cómo estoy y hasta me traen la ropa que me gusta ”, comentó “Morita”, una habitante de calle de mirada sincera y alma sosegada.

Y aunque los programas de la Fundación suenen bien, como todo en esta vida, estos también cuestan una plata que poco a poco se volvieron en una deuda cercana a los $30 millones que hace insostenible a los Aguapaneleros seguir realizándolos. De otro lado, la debacle económica también se ha dado por cuenta de la salida de varios donantes estratégicos que por una u otra razón ya no pudieron seguir aportando a la noble causa.

La mayoría de deudas son por servicios contratados para las actividades, como por ejemplo, Salvar una Vida. De hecho, no más a la Fundación Sobriedad, que les recibía los habitantes de calle que querían iniciar su rehabilitación, se le deben cerca de $20 millones.

“Hemos tocado puertas y la gente me dice que cuánto vale la panela para el recorrido. Pero es que nosotros no podemos pagar ni el arriendo ni los servicios de la sede, o los otros programas, con panela y panes. Hoy no podemos repartir la aguapanela porque no tengo de dónde sacar los litros de agua para prepararla porque EPM nos cortó los servicios de la sede. Suena duro, pero el efectivo es necesario porque así solventamos la Fundación”, añadió el vocero.

Los Aguapaneleros dicen que no se han quedado quietos, que han buscado apoyo en empresas y en instituciones públicas como la Secretaría de Inclusión, pero el necesario dinero aún sigue siéndoles esquivo. Esto a sabiendas de que algunas tareas de esta dependencia podrían ser realizadas por la Fundación a través de una remuneración justa.