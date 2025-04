Últimamente en el Valle de Aburrá, así como en otras zonas de Antioquia, está sucediendo un fenómeno bastante particular para el que los paisas no están acostumbrados. Desde el arranque de abril se ha visto cómo los aguaceros que se “acuestan” con uno, ya no solo “amanecen” con uno, sino que a veces se extienden tanto que prácticamente se “quedan a almorzar”.