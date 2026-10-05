Fuerte aguacero inundó vías en Medellín y el sur del Aburrá: se registraron 106 rayos en solo 30 minutos

Un aguacero de alta intensidad azota la tarde de este lunes a Medellín y a varios municipios del sur del Valle de Aburrá, generando afectaciones a la movilidad e inundaciones en sectores de la ciudad.

De acuerdo con los reportes del Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata), las precipitaciones comenzaron a ingresar pasadas las 2:45 p. m. por Envigado y Caldas, para luego extenderse con fuerza hacia el suroriente y suroccidente de la capital antioqueña. De acuerdo con los registros del Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata), entre las 3:50 p. m. y las 4:20 p. m. la red contabilizó un total de 106 descargas eléctricas en la subregión. Medellín concentró la mayor actividad tormentosa con 37 rayos, seguida por Sabaneta con 19 y Bello con 12. Lea también: ¡Alivio para embalses y trancones en las vías! Más de 10 horas de intensas lluvias en Medellín y su área metropolitana El resto de los eventos se distribuyó en Itagüí (11), Copacabana (10), Envigado (7), Caldas (5) y La Estrella (5), mientras que en Girardota y Barbosa no se registraron descargas durante este intervalo.

Hacia las 3:25 p. m., el organismo de gestión del riesgo registró acumulados de lluvia intensos en sectores del sur de Medellín, mientras las nubes de tormenta avanzaban hacia el noroccidente del metropolitano.

Panorámica del aguacero desde Itagüí. FOTO: Juan Antonio Sánchez

La situación más problemática se concentra en la quebrada La Presidenta, a la altura del sector del Éxito del Poblado, cuyo cauce alcanzó el nivel de riesgo rojo a las 3:27 p. m. debido al rápido incremento del caudal, las autoridades están alertas por posibles desbordamientos sobre las vías principales de la comuna 14. Además, se reportó el desprendimiento de un árbol en el barrio La Asunción de Copacaba. Por fortuna el incidente no dejó personas heridas.

Las autoridades del Siata indicaron que se prevé que las lluvias persistan durante la próxima hora, por lo que recomiendan a los conductores transitar con precaución ante los empozamientos en las vías y evitar el paso por pasos a desnivel o zonas aledañas a cuencas con alerta de creciente.

Por ahora, debido a la tormenta eléctrica que se ha registrado en la ciudad, el aeropuerto Enrique Olaya Herrera informó que hay una restricción para los despegues y aterrizajes, la cual está vigente desde las 3:22 p. m. Lea también: Así le van a meter mano a La Presidenta para que El Poblado, Medellín, no se inunde cuando vuelva a llover duro

Según el operador del terminal aéreo, por dichos motivos, 8 vuelos de salida hacia Bogotá, Cali, Carepa y Yopal han reportado demoras en iniciar el despegue. Mientras que tres vuelos que venían hacia Medellín desde Carepa, Nuquí y Pereira fueron cancelados y otros 21 desde Pereira, Barranquilla, Bogotá, Carepa, Quibdó, Montería, Bucaramanga, Cali, Caucasia, y Yopal reportan retrasos para llegar la ciudad en la hora estipulada. Bloque de Preguntas y Respuestas