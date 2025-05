Así fue la agresión contra el alcalde Federico Gutiérrez en el Poli: “están listos para incendiar el país”

El mandatario añadió que este tipo de agresiones “no es gratuito, ni es espontáneo”. “Como si fuera poco, estos pocos cobardes, que además no son capaces de dar la cara, empezaron a convocar a través de redes a otras personas seguramente ligadas a la llamada primera línea para hacer más y aumentar la agresión en nuestra contra. Miren, están organizados para generar violencia. Hoy me querían sacar a mí de una institución pública, de una universidad pública. Mañana entonces nos van a querer sacar de las ciudades y del país”.

Lea aquí: Petro usó en 10 ocasiones el término “nazi” para atacar opositores, medios y hasta jueces en menos de 24 horas

“No nos dejemos coger ventaja. Hay que unirnos. Y no permitir que nos metan miedo porque eso es lo que quieren”, concluyó Gutiérrez, quien además responsabilizó al presidente Gustavo Petro del hecho: “Esta es la consecuencia del odio que genera usted, presidente Petro, con sus palabras. Hoy con ese odio causa tanta violencia como la que causó cuando era guerrillero. No solo pone en riesgo nuestra integridad, sino la de nuestras familias. Miren, mi mensaje es claro, no a la violencia, no al odio”, concluyó.