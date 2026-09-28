Hasta con acueductos aéreos llevan agua potable a 50.000 familias de Medellín

Una red de tubos que están en el aire transporta agua potable por los cielos de cuatro barrios de las laderas de Medellín para beneficiar a más de 3.000 personas que no contaban con este servicio. Este acueducto, sumado a la modernización de los dos corregimientos, forma parte del programa Unidos por el Agua, de la Alcaldía de Medellín, que busca que unas 50.000 familias puedan ver cómo sale agua de sus grifos para su consumo sin tenerla que hervir o purificar antes. La iniciativa pretende solucionar una problemática que se presenta en sectores construidos de manera irregular o en los corregimientos que sufren los estragos de la expansión urbanística. Y ahí, el Distrito –en algunos casos de la mano de EPM– entra a dar una solución definitiva.

Uno de los proyectos más significativos es el acueducto aéreo que pasa por los barrios María Cano-Carambolas, Carpinelo 1, Carpinelo 2 y La Avanzada, el cual tuvo una inversión de $22.000 millones. Paralelamente, en el corregimiento de Santa Elena, se destinaron otros $2.000 millones para modernizar la planta de tratamiento del Acueducto Multiveredal Santa Elena, instalando equipos mecánicos y elementos de comunicación para que el agua llegue limpia a 2.474 personas. Entérese: EPM advierte que, en caso de no alcanzar metas de ahorro, será necesario “hacer interrupciones en diciembre” La tercera obra es el acueducto inteligente de la vereda San José, de San Antonio de Prado, para el cual se destinaron $7.500 millones y que beneficiará a 1.240 habitantes. Juan Manuel Velásquez Correa, secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, dijo que “estamos haciendo algunas obras de alcantarillado y acueducto para conectar un montón de familias, mejorando la calidad del agua que reciben”.

El acueducto aéreo del nororiente de Medellín se tuvo que ejecutar de esa manera por las irregularidades del terreno y los serios inconvenientes para hacerlo de una forma distinta. “Es uno de los proyectos que están dentro de los sistemas de acueducto no tradicionales que se hacen desde 2020. Este se construyó así por las condiciones topográficas y geológicas del territorio, con muy poco espacio disponible donde no se podía enterrar la tubería”, explicó Luis Villada, subgerente de vinculaciones y pérdidas de Acueducto y Alcantarillado de EPM. Tiene más de 12 kilómetros de redes, de los cuales 5,2 son aéreos y se espera que se siga expandiendo hasta beneficiar a 5.000 personas que hasta hace algún tiempo se tuvieron que abastecer de canalizaciones o de aguas sin las mínimas condiciones de potabilización. Velásquez explicó que este acueducto se construyó para integrarlo a la red de EPM con los beneficios del Distrito, como el mínimo vital para las poblaciones vulnerables. El funcionario de EPM, por su parte, destacó que esta red aérea es una de las más ambiciosas de la ciudad.

El acueducto multiveredal de Santa Elena fue modernizado para evitar contaminaciones cuando hay fuertes lluvias. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

Más modernos en veredas

Los proyectos en los corregimientos de Medellín tienen como premisa suministrar aguas sin sedimentos, principalmente durante las temporadas de lluvia. “Nos encontramos con acueductos en los que, cuando llueve, los empleados tienen que ir a cualquier hora a quitar arena y material que obstaculiza el paso por sus redes”, dijo el secretario Velásquez. Entre las obras está la instalación de rejillas en el acueducto de Santa Elena, las cuales contendrán los elementos que puedan contaminarlo o afectar el suministro. Le puede interesar: Regresan los cortes de agua a Medellín: ahorro se quedó pequeño y embalses otra vez están bajando Mariana Correa, apoyo técnico de la Corporación Acueducto Multiveredal Santa Elena, dijo que “la expectativa es fortalecer y mejorar los puntos críticos de nuestro acueducto, como el tratamiento del agua en épocas de invierno. También vemos como una oportunidad de mejora que los operadores no tengan que exponerse realizando limpiezas nocturnas de las rejillas, sino que esto pueda hacerse de manera automática”. En lo que concierne al de San Antonio de Prado, la modernización pasa por el sistema de automatización, el cual garantizará que salga agua todo el tiempo de la llave, excepto si hay inconvenientes propios del servicio.

Lo que viene

Dentro de este gran proyecto de Unidos por el Agua, ya se cuenta con acueductos aéreos en La Honda, San José de la Cima y Altos de la Virgen, pero la idea es llegar a todas las laderas en las que se requiera este servicio, siempre y cuando se cumplan las condiciones para hacerlo. Así mismo, se tiene previsto hacer más intervenciones en los acueductos de la vereda San José del Manzanillo, de Altavista, y en otras veredas de San Antonio de Prado. “Venimos trabajando porque la idea es llegar a las zonas de difícil gestión, con sistemas de calidad para las comunidades, para que estas puedan contar con el mejor servicio de agua potable”, concluyó el secretario Velásquez. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes

¿Qué es el acueducto aéreo que construyeron en las laderas de Medellín?

Es una red de tuberías que transporta agua potable por encima del terreno y atraviesa los barrios María Cano-Carambolas, Carpinelo 1, Carpinelo 2 y La Avanzada, debido a las condiciones topográficas y geológicas del sector.

¿Cuánto costó el acueducto aéreo del nororiente de Medellín?

La construcción del acueducto aéreo tuvo una inversión de $22.000 millones.

¿Cuántas personas se benefician con el acueducto aéreo de Medellín?