Hasta con acueductos aéreos llevan agua potable a 50.000 familias de Medellín

Una red de tubos que están en el aire transporta agua potable por los cielos de cuatro barrios de las laderas de Medellín para beneficiar a más de 3.000 personas que no contaban con este servicio. Este acueducto, sumado a la modernización de los dos corregimientos, forma parte del programa Unidos por el Agua, de la Alcaldía de Medellín, que busca que unas 50.000 familias puedan ver cómo sale agua de sus grifos para su consumo sin tenerla que hervir o purificar antes.
La iniciativa pretende solucionar una problemática que se presenta en sectores construidos de manera irregular o en los corregimientos que sufren los estragos de la expansión urbanística. Y ahí, el Distrito –en algunos casos de la mano de EPM– entra a dar una solución definitiva.