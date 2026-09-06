¡Qué susto! Bus se quedó sin frenos y chocó contra un poste en Manrique

Un bus que descendía por una pendiente en la Comuna 3, Manrique, terminó colisionando contra un poste luego de al parecer, presentar fallas mecánicas.

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Según reportes preliminares, el accidente no dejó heridos de gravedad, sino daños materiales, principalmente en el vehículo. Al parecer, el hecho se presentó debido a una falla mecánica en el automotor, que al parecer se habría quedado sin frenos, aunque está hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades competentes.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el conductor del bus habría tenido dificultades para frenar el vehículo durante el descenso. En medio del recorrido y de la angustia por no poder frenar, el vehículo terminó impactando contra un poste. Sólo así pudo detenerse y evitar una tragedia mayor.

Hasta el lugar se desplazaron organismo de tránsito y emergencias para atender el siniestro. Por ahora, las autoridades continúan con la revisión del caso para establecer realmente qué ocurrió con el vehículo y confirmar las causas que llevaron a que terminara impactando contra el poste en esta zona de la ciudad.

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Según cifras de la Secretaria de Movilidad, hasta la noche del pasado jueves 3 de septiembre, la ciudad sumaba 203 personas fallecidas por accidentes de tránsito en lo que va del año. Una cifra mayor a la del año pasado, cuando a esta fecha se había registrado 187 personas fallecidas.

La mayoría de las víctimas son motociclistas. Sólo este año han muerto 115 personas que se movilizaban en este medio de transporte. Les siguen los peatones, que están año ya alcanzan las 79 víctimas. Los hombres representan el 75 % de las víctimas fatales, mientras que las mujeres representan el 25 %.