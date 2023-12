Las denuncias en el Parque de San Antonio no pueden tener nombre ni rostro, porque allí no manda la ley, mandan otros.

Los argumentos que entregó el Concejo y que retomó en su momento el entonces gerente de la EDU, Wilder Echavarría, apuntaban que llevar vivienda al parque San Antonio cambiaría definitivamente su dinámica , al dotarlo de una apropiación ciudadana que nunca tuvo tras su remodelación a mediados de los 90.

Esta banda tuvo como origen la proliferación de inquilinatos, de población flotante en estos sectores del Centro, ocupados en los últimos diez años, en gran medida, por desplazados de otras subregiones, entre los cuales también llegaron bandas enteras que operaban en estas zonas.

Pero a pesar de los argumentos a favor, lo llamativo es que en el proyecto del Concejo no quedó textualmente que se le permitía a la EDU, su principal doliente y vecina del sector, construir vivienda y renovar el comercio. De manera que a la EDU le tocó sacar de la manga una figura llamada desafectación, que permite que un suelo sea declarado de interés y puede así cambiar de uso.

Con el 61% del suelo del parque que pertenece al Distrito esto era fácil de hacer. El problema era lograrlo en el 39% restante, en manos de privados, y aquí se enredó más el tema.