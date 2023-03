A una anciana de San Cristóbal le subieron predial de un lote 2.700%

Según la versión de Vitalia, el gran problema del lote es que allí no se puede construir. Ya la familia ha solicitado permiso y una Curaduría se los negó con el argumento de que por allí va a pasar una carretera. De hecho, algunos inmuebles vecinos -no todos- han frenado ampliaciones por este mismo problema.

Ante todo esto, y aclarando que el predio figura como estrato cero, ella hizo el reclamo en la Secretaría de Hacienda de Medellín, pero la remitieron a Catastro. Esta dependencia les dijo, según su versión, que consigan un perito que avalúe el predio, “pero me dijeron que esto no garantiza nada”. Es decir, podrían perder el dinero invertido en este funcionario.

“Mi madre nunca lo puso en venta por esta situación, dice que no se puede engañar a la gente vendiéndole un lote en el que no podrán levantar una casa y que no tendrá conexión de agua”.

A Vitalia le explicaron que el incremento se debe al nuevo catastro multipropósito, que busca actualizar el valor de los lotes de engorde, pero advierte que el predio de su madre no tiene ese carácter. “Hay sembrados palos de naranja, mandarinas, mangos, limones y un guamo que lo amarra para que no caiga. Mi esposo lo cuida y no hay nada construido porque no nos dejan”.

Irónicamente, expresa, los funcionarios de Catastro le han dicho que si hubieran tenido algo construido no habría ocurrido la exorbitante alza del impuesto: “O sea, nos castigan por ser legales, por respetar la ley”, se lamenta con las cuentas del predial en sus manos .