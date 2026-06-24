Golpe a la delincuencia en Bello: 43 capturados y tres vehículos recuperados en siete días

Durante la última semana, las autoridades en Bello capturaron a 43 personas por diversos delitos, incautaron más de 2.000 gramos de sustancias estupefacientes, decomisaron dos armas de fuego y recuperaron tres vehículos.
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Uno de los procedimientos más destacados tuvo lugar en el barrio Niquía, donde fue detenido en flagrancia un hombre de 34 años y una mujer de 22, señalados de los delitos de porte ilegal de armas de fuego e intimidación. Tanto los capturados como el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo proceso judicial.
La Policía reiteró su compromiso con la seguridad de los habitantes de Bello e hizo un llamado a la comunidad para reportar de manera oportuna cualquier situación que altere el orden público a través de la línea de emergencias 123.