No fue uno, ni fueron dos, fueron 21 los extorsionistas de la banda Caicedo capturados en Medellín

En un importante golpe contra el multicrimen, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura en Medellín de 21 presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado “Caicedo”, una estructura señalada de extorsión y hurto que azotaba varias zonas del centro de la ciudad.
Entre los detenidos se encuentra alias Alex, identificado como el cabecilla principal de esta organización, junto a otros 20 miembros. La investigación, que se extendió por diez meses, también permitió identificar a seis coordinadores de zona conocidos por los alias ‘Mono’, ‘Jhon’, ‘Zarco’, ‘Ossa’, ‘Ramiro’, ‘Osso’ y ‘Manito’. Estos individuos son señalados de concierto para delinquir, extorsión y hurto.