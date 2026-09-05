Así fue la fuerte erupción del volcán Anak Krakatau en Indonesia; ceniza alcanza 15 kilómetros

El volcán Anak Krakatau, en Indonesia, volvió a registrar una intensa actividad eruptiva durante las primeras horas de este sábado 5 de septiembre, generando una enorme columna de ceniza que se elevó hasta aproximadamente 15 kilómetros de altura, según los reportes de vigilancia volcánica. La erupción ocurrió alrededor de las 2:20 de la madrugada, hora local, y pudo ser registrada desde distintos puntos del estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra. Imágenes captadas desde embarcaciones cercanas muestran una columna oscura elevándose desde el cráter, acompañada por una intensa incandescencia. Uno de los registros que llamó la atención fue obtenido desde un avión que se encontraba a altitud de crucero. En las imágenes se observa cómo la columna eruptiva se extiende hacia las capas superiores de la atmósfera.

De acuerdo con información atribuida al Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) de Darwin, la nube de cenizas alcanzó cerca de 49.000 pies, equivalentes a unos 15 kilómetros, durante el episodio eruptivo. La altura de la columna es especialmente relevante para la vigilancia de la aviación, debido a que las cenizas volcánicas pueden representar un riesgo para las aeronaves. Conozca: Volcán Puracé: Servicio Geológico mantiene alerta Naranja por “incremento en sismicidad” por “fracturamiento de roca” La actividad también estuvo acompañada por descargas eléctricas dentro de la columna volcánica. Este fenómeno puede producirse cuando las partículas de ceniza y otros materiales expulsados durante una erupción chocan entre sí y generan acumulación de cargas eléctricas.

El episodio fue observado igualmente mediante imágenes satelitales del Himawari-9, que permitieron seguir la evolución de la columna volcánica y la dispersión del material expulsado. Anak Krakatau es el volcán que surgió en la zona donde se encontraba el antiguo Krakatoa, cuya gigantesca erupción de 1883 provocó uno de los eventos volcánicos más devastadores registrados en la historia moderna.

Las autoridades indonesias mantienen vigilancia sobre el comportamiento del volcán y han establecido una zona de exclusión alrededor del cráter activo. También recomiendan a habitantes, pescadores y turistas mantenerse alejados del área restringida debido a los riesgos asociados con la caída de ceniza, gases volcánicos y posibles explosiones. La actividad de Anak Krakatau también es monitoreada por su ubicación en el estrecho de Sonda, una zona marítima de gran importancia y donde las condiciones del volcán pueden cambiar rápidamente. Por ahora, los organismos de vigilancia continúan analizando la evolución de la erupción y la dispersión de las cenizas para determinar su posible impacto en las zonas cercanas y en las operaciones aéreas.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas