Impresionantes videos de la erupción del volcán Anak Krakatoa que afecta 2.300 vuelos en Indonesia

El cielo sobre parte de Indonesia permanece condicionado por la actividad del Anak Krakatoa. La ceniza expulsada por el volcán obligó a modificar la operación aérea en varios puntos del país y mantiene cerrados cuatro aeropuertos, entre ellos el principal terminal de Yakarta. El balance de las autoridades da cuenta de la magnitud de la interrupción pues unos 2.300 vuelos han sufrido cancelaciones o retrasos y alrededor de 270.000 pasajeros resultaron afectados por las alteraciones en el transporte aéreo. Entérese: Así fue la fuerte erupción del volcán Anak Krakatau en Indonesia; ceniza alcanza 15 kilómetros

La situación se desencadenó después de que el volcán entrara en erupción el sábado, 5 de septiembre. Ubicado a unos 150 kilómetros de Yakarta, el Anak Krakatoa comenzó a expulsar lava y columnas de ceniza que posteriormente alcanzaron zonas del espacio aéreo utilizado por las aeronaves. Ante ese escenario, ocho aeropuertos tuvieron que suspender sus operaciones durante el fin de semana. Aunque algunos empezaron a recuperar sus actividades, otros permanecen cerrados debido a las condiciones de seguridad.

Aeropuertos de Yakarta extienden cierre por erupción volcánica

Entre los aeropuertos que prolongaron la suspensión se encuentra el Soekarno-Hatta, principal puerta de entrada y salida aérea de Yakarta. El cierre está previsto hasta las 18:00 de este lunes, 7 de septiembre, de acuerdo con el operador aeroportuario Angkasa Pura.

También continúa afectado el Halim Perdanakusuma, un aeropuerto de menor tamaño en Yakarta que atiende tanto operaciones comerciales como militares. Angkasa Pura explicó que las restricciones están relacionadas con el incremento de la actividad volcánica y pidió a los pasajeros comprobar directamente con sus aerolíneas cualquier modificación en los itinerarios. “Debido al aumento de la actividad eruptiva del monte Anak Krakatoa, se han suspendido las operaciones aéreas en varios aeropuertos”, señaló el operador. Por su parte, El Ministerio de Transporte ha advertido que los cambios en el tiempo están dificultando el regreso a la normalidad. Lea también: Avión de Amazon se incendió tras salirse de la pista en Miami; esto se sabe

La agencia geológica indonesia también mantiene la vigilancia sobre el volcán debido a que considera elevada la posibilidad de que se produzcan nuevas erupciones durante la mañana de este lunes, 7 de septiembre.

¿Por qué una erupción afecta los vuelos?

La ceniza volcánica está formada por partículas muy pequeñas de roca y vidrio volcánico que pueden permanecer suspendidas en el aire y desplazarse a grandes distancias. Cuando un avión atraviesa una de estas nubes, las partículas pueden ingresar a sus motores.

El riesgo más grave está en los motores a reacción. La ceniza puede erosionar componentes internos y, debido a las altas temperaturas del motor, algunas partículas pueden fundirse y adherirse a las turbinas, esto puede provocar una pérdida de potencia e incluso el apagado del motor. Además, las partículas pueden rayar o deteriorar los parabrisas, afectar superficies expuestas y obstruir instrumentos utilizados para conocer la velocidad y otros parámetros fundamentales durante el vuelo.

La Federal Aviation Administration (FAA) advierte que aeronaves comerciales han llegado a perder los cuatro motores después de atravesar nubes de ceniza volcánica. El fenómeno, además, ocurre en un volcán con antecedentes de consecuencias graves. En 2018, el colapso parcial del Anak Krakatoa generó un tsunami que golpeó las costas de Indonesia y dejó 429 muertos.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . En esta ocasión, el principal impacto se concentra hasta ahora en el transporte aéreo. La actividad del volcán mantiene en vilo a las autoridades mientras miles de viajeros esperan saber cuándo podrán despegar sus vuelos y cuándo los aeropuertos afectados podrán recuperar plenamente sus operaciones. Siga leyendo: Medellín no cumplió la meta de ahorro de agua: debía bajar 92 litros por hogar y apenas logró 18, ¿volverán los cortes? Bloque de preguntas y respuestas :