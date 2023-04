Unión Europea comenzó a evacuar a sus ciudadanos en Sudán, tras enfrentamientos en ese país

Por su parte, la ministra de Exteriores francesa, Catherine Colona, ha aplaudido el desempeño de la operación en curso y agradeció su labor al cuerpo diplomático francés y a los militares implicados “que evacúan tanto a los compatriotas como a los ciudadanos europeos”.

A la delegación europea se suman ciudadanos de por lo menos una decena de países de todo el mundo que en las últimas horas han comenzado a salir del país, como también han evacuado responsables de Naciones Unidas y de ONG internacionales.

Países como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Egipto, Bélgica y Países Bajos ya iniciaron la evacuación de Sudán en las últimas horas, bien por el puente aéreo Sudán-Yibuti o por tierra, atravesando en convoyes los aproximadamente 600 kilómetros que separan la capital de la ciudad costera de Puerto Sudán.

Barcos de transporte jordanos ya se encuentran en la costa del país para culminar el proceso de evacuación de sus 300 nacionales anunciado ayer por las autoridades mientras que el Ministerio de Exteriores egipcio ha confirmado también la evacuación por tierra de 436 ciudadanos.

El papa Francisco pide cese a la violencia en Sudán

Por su lado, el papa pidió este domingo el cese de la violencia en Sudán y que se reactive la vía del diálogo, para poner fin a los combates que estallaron el 15 de abril entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

“Renuevo mi llamamiento para que la violencia cese lo antes posible y se retome el camino del diálogo. Invito a todos a rezar por nuestros hermanos y hermanas sudaneses”, comunicó el papa.

Durante el rezo del Regina Caeli, en este tercer domingo de Pascua, el papa reflexionó sobre el Evangelio del día e invitó a los fieles a dedicar cada noche un tiempo para realizar un breve examen de conciencia.

“Se trata de releer la jornada con Jesús, abrirle el corazón, llevarle las personas, las decisiones, los miedos, las caídas, las esperanzas, todo lo que sucedió, para aprender gradualmente a mirar las cosas con ojos diversos, con los suyos y no solo con los nuestros”, detalló.

El sumo pontífice sugirió que se puede comenzar hoy dedicando esta noche un momento de oración durante el que cada uno puede preguntarse: “¿Cómo ha sido mi jornada? ¿Cuáles han sido las alegrías, las tristezas, los fastidios, cómo fue, qué sucedió? ¿Cuáles han sido sus perlas de la jornada, quizá escondidas, por las que dar gracias? ¿Ha habido un poco de amor en lo que he hecho? ¿Y cuáles son las caídas, las tristezas, las dudas y los miedos que he de llevar a Jesús para que me abra vías nuevas, me conforte y me anime?”.