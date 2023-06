Justicia para Huellitas: autoridades mexicanas buscan a una joven por torturar y asesinar a un cachorro

Vanessa Paola Gaspar Ortiz, de 15 años de edad, es buscada por las autoridades de México, después de que torturara y asesinara a un pequeño cachorro llamado Huellitas. Al parecer, según revelaron algunos de sus amigos, compañeros de clase, y maestros del Centro Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis), del municipio de Huauchinango, en el estado de Puebla, la joven habría adoptado el perro un par de semanas antes de cometer el crimen.

Ahora es señalada por el delito de maltrato animal, y el departamento de Policía de esa zona del país, ofrece hasta $250.000 pesos mexicanos, para quien brinde información que permita dar con la ubicación de Vanessa, y su familia, quienes abandonaron la ciudad junto a su hija después de que el caso se hiciera viral en las redes sociales, y la denuncia llegara a las autoridades.

Las imágenes que confirmarían el despiadado hecho, fueron cargadas a la web el pasado 15 de junio, en las que puede verse el cuerpo del perro con amarres hecho con un lazo a sus cuatro patas, y con serias heridas en todo su cuerpo, que habrían sido ocasionadas con un arma cortopunzante, junto a la mano de Vanessa, su presunta maltratadora, mientras realiza una señal, que podría leerse como una muestra de victoria ante el aberrante hecho.

La joven era conocida en sus redes sociales como “Vanessa N Evil”, cuenta en la que, revelaron algunos portales locales, subió las últimas fotos donde se puede ver a Huellitas con vida, hablando de lo que le hizo al canino. “Este menso se encariñó rápido... Lo amarré y le piqué en la p4nza... Duró 4 horas antes de irse”, aseguró la joven mexicana.

Una de sus amigas, reveló, a través de pantallazos, la última conversación que sostuvo con ella, en la que le reclama por el asesinato de Huellitas. “¿Por qué le hiciste eso al perro? ¿Por qué me lo pediste si no lo querías? Yo me lo hubiera quedado”.

“De hecho, mi objetivo principal era matar a un gato, pero como era difícil y se me presentó esta oportunidad, dije ahí va”, se lee en la conversación de WhatsApp.

Medios locales, también han informado que la joven de 15 años vivía con su madre, María Ortiz y su padrastro Gustavo Reyes Banda, quien se desempeñaba como subdirector del Centro Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis), en el que estudiaba Vanessa. Por los tres ya se ofrece una recompensa que van desde los $250.000 pesos mexicanos por la menor hasta $50.000 por sus padres. El dinero será entregado a quien brinde información sobre su paradero, ya que en cuanto el caso se hizo viral abandonaron Huauchinango.