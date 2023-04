Trump vivirá su redención o su viacrucis en esta Semana Santa

Esta fue la razón por la que la justicia de Nueva York abrió una investigación en 2018. El monto no había sido declarado en las cuentas de la campaña del candidato republicano, con lo que violaría las leyes electorales estatales, y quedó registrado como “honorarios legales” en los libros de su empresa con sede en Nueva York.

Así fue como el jueves pasado el gran jurado se reunió a con la presencia de tres fiscales encargados del caso, según The New York Times. Después de tres horas de deliberación a puerta cerrada, el gran jurado se mostró a favor de una acusación, cuyos cargos todavía no son públicos.

Acusado por el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, el próximo martes el mundo podría ver una escena inédita: por primera vez en la historia de los Estados Unidos un expresidente posará para la foto ante un juzgado; las cámaras reseñarán la toma de sus huellas digitales como si fuera el reo más peligroso, y un juez le preguntará si se declara culpable o inocente.

Si dado el caso Trump se negara en asistir a la Corte, podría ser arrestado y sería enviado, en una especie de una mini extradición entre estados, de Florida, donde vive, a Nueva York, donde sería juzgado, dado que cada estado tiene su propio sistema judicial.

Por ahora Susan Necheles, abogada de Trump, ha dejado entrever que el expresidente acudirá a su cita con la justicia, y en declaraciones públicas y en AFP expresó que esperan que “la lectura de la acusación se realice el martes”.

Entre tanto, su otro abogado, Joe Tacopina, expresó que ni el mundo ni Estados Unidos verán un circo con el proceso de Trump: “El presidente no será esposado y hay cero posibilidades de que acepte un acuerdo de culpabilidad”.