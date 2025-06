La sombra de Epstein: lo que se sabe del pasado de Trump y su relación con el financiero acusado de tráfico sexual

“ Es hora de lanzar la gran bomba: Donald Trump está en los archivos de Epstein . Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un buen día, DJT!”, fue la explosiva declaración del jefe de Tesla en X.

Musk afirmó que Trump aparece en los documentos no divulgados del caso Epstein , insinuando que esa sería la razón por la cual no se han desclasificado por completo.

Sobre una de las frases más conocidas del presidente sobre Epstein es en una entrevista con New York Magazine en el año 2002, donde Trump habló abiertamente sobre su relación con Epstein.

En el caso de Trump, el multimillonario estadounidense aparece mencionado en los documentos como conocido de Epstein, pero no se menciona ningún comportamiento delictivo.

Entre los nombrados figurarán una serie de personas vinculadas a Epstein previamente identificadas como “John” o “Jane Does” en una demanda interpuesta contra la antigua amante del financista, Ghislaine Maxwell. Sin embargo, no se alega complicidad en los delitos de Epstein.

A inicios de 2024, se comenzaron a desclasificar las identidades de personas vinculadas en documentos judiciales a Jeffrey Epstein. El conjunto inicial incluía 40 documentos no revelados previamente con casi 1.000 páginas de testimonios y declaraciones.

A finales de 2024, una exmodelo acusó a Trump de haberla manoseado después de que los presentara el financista en la década de 1990, reveló en ese entonces el diario The Guardian, en plena campaña presidencial del magnate.

Según Stacey Williams, este presunto abuso se produjo en 1993. Epstein hizo una visita improvisada a Trump con Williams a su bloque de oficinas de Nueva York.

“Me atrajo hacia él y comenzó a manosearme, me puso las manos en los pechos, la cintura, el trasero, y me quedé paralizada”, contó en una llamada organizada por Survivors for Kamala, un grupo de presión que apoyaba a la rival presidencial demócrata de Trump, Kamala Harris.

Lea más: “Sin mí, Trump habría perdido las elecciones”: estalla la pelea entre Musk y Trump

“Estaba tan profundamente confundida sobre lo que estaba pasando, porque las manos se movían por todo mi cuerpo, y sin embargo, estos dos hombres se sonreían y continuaban con su conversación”, afirmó.

El financista neoyorquino, con poderosas redes económicas y políticas en Estados Unidos y en el extranjero, fue acusado de haber agredido sexualmente y violado a numerosas chicas.