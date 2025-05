Trump calificó a Putin de “loco” en medio del mayor ataque de Rusia a Ucrania con drones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su homólogo ruso, Vladimir Putin, “está loco”, tras un ataque masivo de drones de Moscú sobre Ucrania poco después del mayor intercambio de prisioneros entre los dos países en guerra.

Los nuevos ataques aéreos dejaron al menos 13 muertos, mientras que en Moscú drones ucranianos provocaron el cierre temporal de aeropuertos.

“Siempre he tenido una buena relación con Vladimir Putin, pero algo le ha ocurrido. Se ha vuelto completamente loco”, escribió Trump en su red Truth social.

“Siempre dije que él quiere toda Ucrania, no solamente un pedazo, pero si lo intenta, llevará a Rusia a la perdición”, añadió.

Trump ha expresado antes admiración por Putin, pero en las últimas semanas su frustración es evidente con la posición de Moscú en las negociaciones para una tregua con Kiev, que están en punto muerto.

Más temprano el domingo, Trump dijo que no está “nada contento” con Putin y que consideraba “absolutamente” nuevas sanciones contra Rusia.

“Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me he llevado bien con él, pero está enviando cohetes a ciudades y matando gente, no me gusta esto en absoluto”, agregó.