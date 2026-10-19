“Todos vamos a morir”: la última homilía del sacerdote Patricio Sánchez antes de ser aplastado por una cruz

El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió la noche del sábado 17 de octubre en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador, cuando una cruz de madera cayó sobre él mientras celebraba la eucaristía. Horas antes de su fallecimiento, había hablado a los feligreses sobre la muerte, el tiempo y la importancia de darle a Dios el lugar que merece en la vida.
“Un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir”, dijo durante su homilía, en una reflexión que tomó como punto de partida el Evangelio del domingo, en el que Jesús responde a quienes lo interrogan sobre el tributo al César: “Lo que es del César al César, lo que es de Dios, de Dios”.
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El sacerdote invitó a los asistentes a pensar en cómo utilizan su tiempo y en cuánto de él dedican a las cosas materiales, a Dios y a las personas que tienen cerca.