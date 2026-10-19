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“Todos vamos a morir”: la última homilía del sacerdote Patricio Sánchez antes de ser aplastado por una cruz

“¿Cuánto tiempo estamos dando a Dios?”, fue una de las preguntas que dejó el sacerdote Patricio Sánchez en su última homilía, horas antes de morir al caerle una cruz encima durante una misa en Guayaquil, Ecuador.

  • El mensaje que dejó el sacerdote Patricio Sánchez en su última homilía. Foto: Transmisión en vivo parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
    El mensaje que dejó el sacerdote Patricio Sánchez en su última homilía. Foto: Transmisión en vivo parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
Saray González Toro
Saray González Toro
Publicado hace 2 horas Actualizado hace 47 minutos
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El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió la noche del sábado 17 de octubre en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador, cuando una cruz de madera cayó sobre él mientras celebraba la eucaristía. Horas antes de su fallecimiento, había hablado a los feligreses sobre la muerte, el tiempo y la importancia de darle a Dios el lugar que merece en la vida.

“Un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir”, dijo durante su homilía, en una reflexión que tomó como punto de partida el Evangelio del domingo, en el que Jesús responde a quienes lo interrogan sobre el tributo al César: “Lo que es del César al César, lo que es de Dios, de Dios”.

En contexto: VIDEO | Sacerdote murió aplastado por una cruz durante una misa en Ecuador

El sacerdote invitó a los asistentes a pensar en cómo utilizan su tiempo y en cuánto de él dedican a las cosas materiales, a Dios y a las personas que tienen cerca.

Esta fue la última homilía del sacerdote Patricio Sánchez:

Queridos hermanos y hermanas,

Todos los que estamos aquí también vamos a morir.

Esa marca siempre debe estar presente, pues es la de Dios. A veces nuestra vida la tornamos en cosas materiales, en cosas exageradas. Pero no damos el justo valor a lo que es de Dios.

Están bien las cosas materiales, los impuestos, las cosas que nos presenta el Gobierno. Pues, en el tiempo romano también presentaban el tributo y pagaban sus intereses.

Pero eso les dice Jesucristo: a las cosas materiales, su justo valor; pero lo que es de Dios, para Dios. ¿Cuánto tiempo estamos dando a Dios?

Un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir, y a veces el tiempo que utilizamos en ciertas cosas no tiene tanto sentido como el que dedicamos a Dios.

En ese tiempo, ¿qué damos de calidad a Dios, a nuestros hermanos, al esposo, a la esposa, a los hijos, a la familia? Ese tiempo es el mejor para gastar.

Queridos hermanos, por eso dice el Señor. Lo que es del César al César, lo que es de Dios, de Dios. Que a Dios le demos ese tiempo, ese espacio, y que esté siempre presente en cada momento de nuestra vida. Que Dios nos acompañe, que Dios nos ayude a lo largo de esta semana y que bendiga todas nuestras actividades.

La parroquia confirmó la muerte del padre Patricio Sánchez

La transmisión de la eucaristía quedó registrada en video. Mientras el sacerdote se encontraba frente al altar mayor, la cruz de madera instalada en la pared detrás de él se desprendió y cayó sobre su cuerpo. Los feligreses reaccionaron de inmediato e intentaron auxiliarlo.

Sánchez Molinari era miembro de la Congregación del Santísimo Redentor, conocida como los redentoristas, y estaba al frente de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en las calles Calicuchima y José Mascote, en el sur de Guayaquil. La parroquia fue quien confirmó el fallecimiento de su párroco, Patricio Alfredo Sánchez Molinari.

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Tras conocerse su muerte, la Arquidiócesis de Guayaquil expresó sus condolencias a la familia redentorista, a sus familiares y amigos. En su comunicado, señaló que el sacerdote “ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”.

Siga leyendo: Así fue la insólita llegada de la reliquia de un santo francés a la iglesia de Cisneros, Antioquia

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