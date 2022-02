“Sientes que en cualquier momento habrá una explosión”: colombiano en Ucrania

¿Y sus amigos ucranianos qué le dicen?

“Ellos son claros: quieren ser un país totalmente independiente y no se van a someter a Rusia. Y por un lado Rusia no quiere que Estados Unidos se alíe con Ucrania. Ese es el conflicto”.

Usted es de una zona de Colombia que ha sido víctima del conflicto y ahora está en Ucrania en medio de combates. ¿Antes había sentido esos “vientos de guerra”?

“En Europa estamos hablando de armas no convencionales, tienen tecnología para sistemas de bombas, no solo te mata la explosión, sino que la radioactividad que genera te puede causar enfermedades de por vida. No es solo el conflicto, es la forma en la que este se da: de manera fría como. Atacan ciudades sin importar si hay niños o mujeres”.

Hay voces que temen que estalle una guerra a gran escala...

“Se siente mucho pánico. La idea de que estás en un país en el que no hablas el idioma, donde la gente no es tan amigable como en Colombia. Acá no te dicen 'entra aquí', no. De pronto por mi aspecto, soy alto y tengo barba, me miran extraño las personas. Sientes la inseguridad de que estás solo.... ¡De verdad te sientes solo! Da mucho más miedo”.