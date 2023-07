Talibanes ordenaron el cierre de los salones de belleza y peluquerías en Afganistán

La más reciente decisión del gobierno talibán de cerrar los salones de belleza en Afganistán, provocará la desaparición de miles de comercios, a menudo el único recurso para sus familias, y uno de los últimos espacios de libertad y sociabilización para las mujeres afganas.

“Creo que sería mejor si las mujeres no existieran en esta sociedad”, dice con tristeza la gerente de un salón en Kabul, que pidió el anonimato. “Lo digo ahora: me gustaría no existir. Me gustaría que no hubiéramos nacido en Afganistán”, reitera.

Desde su regreso al poder en agosto de 2021, los talibanes, integristas musulmanes, excluyeron a las mujeres de la mayoría de los centros de educación secundaria, de las universidades y de la administración pública. Tampoco pueden trabajar para la ONU y las organizaciones internacionales, acceder a parques, jardines, gimnasios o baños públicos o viajar sin ir acompañadas de un familiar hombre y deben cubrirse integralmente al salir de casa.