Un avión de transporte militar ruso Il-76 con 65 prisioneros de guerra ucranianos a bordo se estrelló este miércoles en la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, anunció el Ministerio de Defensa ruso, citado por las agencias de prensa locales.

“Hacia las 11:00 a.m. de Moscú (hora local), un avión Il-76 se estrelló en la región de Belgorod (...) A bordo se encontraban 65 soldados prisioneros del ejército ucraniano, trasladados hacia la región de Belgorod con vistas a un canje, seis tripulantes y tres acompañantes”, indicó el ministerio.

“Una comisión del Ejército del Aire ha partido hacia el lugar de la caída del avión para establecer las causas de la catástrofe”, agregó.

Imágenes publicadas en redes sociales muestran un aparato que cae en picado antes de una fuerte explosión, acompañada de llamas y una humareda negra.