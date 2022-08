No es claro porque los rusos han pedido con tanta insistencia que But sea liberado, no obstante, hay algunas hipótesis.

El diario The Washington Post les preguntó a varios funcionarios estadounidenses por qué este hombre provoca tanto interés entre los rusos. “Está claro que tenía vínculos significativos con los círculos del gobierno ruso”, respondió Lee Wolosky, quien fue funcionario del Consejo de Seguridad durante la presidencia de Bill Clinton.

El diario también anotó que, según informe de inteligencia, But tendría vínculos con Igor Sechin, ex viceprimer ministro de Rusia. No obstante, el propio But ha negado esos nexos.

Una hipótesis, compartida por The Washington Post, apunta a que es precisamente ese silencio de But el que vale oro para los rusos. “Mantuvo la calma en prisión, nunca expuso nada a los estadounidenses, que yo sepa”, le dijo a ese diario Andrei Soldatov, un periodista de Rusia.