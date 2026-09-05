Un riñón de cerdo le funcionó 271 días a un hombre y marcó un récord mundial: esta es su historia

Tim Andrews llevaba dos años sometiéndose a diálisis cuando recibió una alternativa que hasta hace poco parecía propia de la ciencia ficción, un riñón de cerdo modificado genéticamente.
El 25 de enero de 2025, cuando tenía 66 años, Andrews se convirtió en uno de los pacientes sometidos a un xenotrasplante, procedimiento que consiste en utilizar células, tejidos u órganos de una especie animal en un ser humano.
El riñón comenzó a funcionar prácticamente de inmediato y permaneció activo durante 271 días, el periodo más prolongado registrado hasta ahora para un órgano de este tipo funcionando dentro de una persona.
La intervención fue realizada en el Hospital General de Massachusetts, en Boston, por un equipo del sistema Mass General Brigham. El resultado no terminó con un riñón porcino funcionando indefinidamente, ya que el órgano tuvo que ser retirado después de nueve meses.
Sin embargo, el caso abrió una posibilidad que podría cambiar el manejo de miles de pacientes, es decir, utilizar un órgano animal como puente mientras aparece un donante humano compatible.
Tras la extracción del riñón de cerdo, Andrews pasó 82 días nuevamente en diálisis. En enero de 2026 recibió finalmente un riñón humano que, según los médicos, continúa funcionando correctamente.
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