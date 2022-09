Algunos lo hicieron con cariño, otros no, pero la omnipresencia de la monarca en el arte, la música y el cine subrayó su lugar en el imaginario popular.

La portada del single de Sex Pistols de 1977 “God Save The Queen”, con el rostro de la joven reina, cuyos ojos y boca estaban ocultos por los nombres del grupo y su exitosa canción, es una de las imágenes más conocidas del movimiento punk ... pero también de Isabel II.

“God Save The Queen”

El título de la canción “god save the queen” está tomado directamente del himno nacional británico del mismo nombre y fue una crítica a la monarquía. El sencillo se lanzó durante el Jubileo de Plata de la Reina Isabel II en 1977. FOTO: EFE

El título de la canción “god save the queen” está tomado directamente del himno nacional británico del mismo nombre y fue una crítica a la monarquía. El sencillo se lanzó durante el Jubileo de Plata de la Reina Isabel II en 1977. FOTO: EFE

Se han escrito muchas otras canciones sobre la reina, como “Elizabeth My Dear” (1989) del grupo de rock alternativo The Stone Roses. En esta canción, afirman que “no descansarán hasta que ella pierda su trono”.

En 2005, el grupo británico de música electrónica Basement Jaxx presentó a una monarca salvaje que salía de noche por Londres, visitaba un club de striptease e incluso llegaba a las manos en el vídeo “You Do Not Know Me”.

Publicidad

Le puede interesar: Se inicia el “Operativo Puente de Londres”, el protocolo tras la muerte de la reina

Retratos

Isabel II posó para más de 175 retratos durante su reinado. Artistas como Cecil Beaton, Lucien Freud y Annie Leibovitz la han retratado con sus mejores galas, en el trabajo o con su familia.