¿Qué se sabe del avión desaparecido en el Atlántico con seis personas a bordo?

La aeronave que desapareció durante la madrugada de este sábado en aguas cercanas a Nantucket, Massachusetts, llevaba seis personas a bordo. El Gulfstream G100, operado por la empresa canadiense Latitude Air Ambulance, realizaba un traslado médico desde Bermudas hacia Boston cuando se perdió el contacto con los controladores aéreos.
De acuerdo con información entregada por la compañía a medios canadienses, cuatro de los ocupantes eran parte de la tripulación: dos pilotos y dos profesionales encargados de la atención médica durante el vuelo. Los cuatro son ciudadanos canadienses.
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Los otros dos ocupantes eran pasajeros. Se trataba de un paciente que estaba siendo trasladado desde Bermudas y un familiar que lo acompañaba. Ambos son nacionales de Bermudas, según la información proporcionada por Latitude Air Ambulance.