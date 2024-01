Los manifestantes colocaron pancartas con imágenes de tauromaquia y leyendas como “ No a las corridas de toros ” y “ No más muertes de inocentes ”. Dos de ellos se pusieron máscaras de toro y se pintaron de rojo para aparentar sangre.

“Estamos completamente en contra de que hayan vuelto las corridas de toros y de que se sigan manteniendo estos eventos donde se busca solo placer a través de la tortura de un animal”, dijo a la AFP Jerónimo Sánchez, director de la ONG Animal Héroes, una de las organizaciones que convocaron la manifestación.

En junio de 2022 un juez prohibió la realización de las corridas de toros, tras un amparo que presentó la organización defensora de los derechos de los animales Justicia Justa.

Sin embargo, el 6 de diciembre pasado, la Suprema Corte anuló esa prohibición mientras se resuelve el amparo. Los activistas esperan que en las próximas semanas haya una resolución final sobre si se pueden celebrar o no las corridas de toros en la capital.

“Me parece increíble que haya gente que se divierte en espectáculos a costa del sufrimiento de un animal”, dijo por su parte Beto Castillo, cantante y actor de doblaje de 51 años.

“No hay ningún tipo de arte en esto, es una tradición que no es mexicana, es impuesta e incluso en España hay mucha gente que no está de acuerdo con esto”, añadió.