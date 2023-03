Aumento de 2 años para pensionarse prendió a Francia

Pero esta no sería la única medida por la que 1,28 millones de personas , según datos del Gobierno (3,5 millones según registros del sindicato CGT), participaron de las protestas . El inconformismo también es porque a 2027, es decir, en cuatro años, para acceder al beneficio pensional completo los franceses deberán trabajar 43 años y no 42 como lo han hecho hasta ahora .

“No nos rendiremos (...) Tenemos que impactar al gobierno para que ceda”, le dijo Patrick a la agencia, un jubilado del sector ferroviario de 61 años, que manifestó bajo la lluvia junto a unas 6.000 personas más, según los sindicatos, en Calais.

Con la gente en las calles presionando un cambio en la propuesta de Macron, los trabajadores, ciudadanos y organizaciones sindicales calificaron estas protestas como las mayores hechas en el marco de una reforma social en los últimos 30 años.

Los carteles llevados por marchantes no solo dejaban ver el inconformismo que podría marcar los próximos cuatro años de gobierno de Macron, reelegido el pasado mes de junio en la presidencia. “Quiero jubilarme antes de pillar un cáncer”. “Suban los salarios, no la edad de jubilación”; “vivir mejor: no a la jubilación a los 64 años”, fueron algunos de los mensajes.

“Es la ideología consistente en trabajar más para producir cosas que no necesitamos, la ideología de las desigualdades sociales que aumentan en todo el mundo, la ideología de la privatización y la competencia, la ideología que lleva a hacer competir a la gente entre ella todo el rato, creando una atmósfera un poco nauseabunda en la sociedad”, dijo Cristóbal, un joven profesor, al diario El País, de España.