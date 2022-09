Aunque ha criticado a los presidentes latinoamericanos como Nicolás Maduro y Daniel Ortega que se perpetúan en el poder forzando constituciones y sometiendo a sus pueblos, Nayib Bukele buscará la reelección en las votaciones de 2024 para seguir dirigiendo el destino de El Salvador. Se ha parado en la popularidad que tiene en el país, y en el respaldo de un Congreso en el que tiene mayorías, para torcer la constitución.

Así, Bukele se convertiría en el primer presidente salvadoreño en repetir mandato de manera continua, esto gracias a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que él mismo instaló abrieran esa ventana que ahora el presidente usará.

Parece que al polémico presidente se le olvidaron las palabras que usó en 2013 con un periodista venezolano: “En El salvador un presidente no se puede reelegir en el siguiente término. En El Salvador no puede relegirse, la Constitución no permite que una persona sea presidente dos veces seguidas. Puede ser presidente 80 veces si quiere, pero no seguidas, eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que ocupe su poder para quedarse en el poder”.

Muy fiel a su estilo, Bukele anunció esta decisión ante un grupo nutrido de seguidores en las celebraciones del Día de la Independencia, algo que pareció bastante calculado. Dijo: “Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República (...) Después de 201 años, al fin vivimos una verdadera independencia. Pero esto no ha sido únicamente gracias al trabajo de nuestro Gobierno, sino porque trazamos nuestro propio destino y no obedecimos los dictados internacionales”.

Hay que decir que la constitución para Bukele no parece bastante importante, pues en otras oportunidades se ha impuesto sobre ella acorralando a los congresistas y legisladores con posturas bastante mediáticas como acabar de tajo con las pandillas que asolan uno de los países más violentos del mundo.

Por ejemplo, cuando no ajustaba ni siquiera un año en el poder se enfrentó el Congreso porque le negaron un préstamo por 109 millones de dólares para financiar su estrategia de seguridad. Ante la negativa llegó al capitolio con un grupo de policías y militares que se pararon en los pasillos de totalmente armados. Allí tomó asiento en la silla del presidente parlamentario y empezó la sesión, después de decir que contaba con la autoridad del cielo y levantó una oración.

El hecho fue todo un escándalo y fue rechazado por la comunidad internacional, pero esto le importó poco a Bukele, quien se cree ungido por un poder divino que encadena a sus supuestas creencias evangélicas, un discurso que no es menor en un país ampliamente protestante y cuyos pastores lo han apoyado cuando este ha rechazado el derecho al aborto y al matrimonio igualitario.