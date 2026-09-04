Polémica en las filas del ICE: denuncian “fallas sistémicas” en la revisión de antecedentes de sus nuevos integrantes

Informes de seguridad nacional están bajo la lupa luego de que una advertencia lanzada por un denunciante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pusiera en aprietos a la organización, según un memorando obtenido por CNN. Le puede interesar: Video clave | Así habría ingresado el sospechoso al apartamento donde asesinaron a músico mexicano y su familia De acuerdo con la denuncia, conocida recientemente, el organismo habría incurrido en “fallas sistémicas” durante el proceso de verificación de antecedentes de sus nuevos reclutas en medio de una acelerada campaña de contratación masiva.

Grietas en la seguridad nacional

El denunciante, cuya identidad se mantiene en reserva, elaboró el documento en agosto del año pasado y solo hasta ahora fue conocido. En el texto advierte que las irregularidades en las evaluaciones abrieron vulnerabilidades críticas para el país, abarcando posibles “amenazas internas, infiltración e influencia extranjera”. Por su parte, The New York Times adelantó este jueves 3 de septiembre que el funcionario a cargo de supervisar dichas verificaciones detectó una “reducción sin precedentes de los estándares” de contratación. Ante la gravedad de los hallazgos, el fiscalizador presentó una denuncia formal ante el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La denuncia apunta a que las revisiones de antecedentes fueron omitidas o deliberadamente ignoradas. FOTO: Getty

Contrataciones aceleradas y capacitación reducida

Los problemas en los filtros coincidieron con el plan para cumplir con las exigencias de deportaciones del presidente Donald Trump en medio de las directrices por la política de migración. Durante la gestión de la exsecretaria del DHS, Kristi Noem, ICE recortó su programa de formación de 100 a 42 días para incorporar 10.000 agentes adicionales, elevando la plantilla total de 10.000 a 22.000 efectivos a inicios de este año. Un análisis previo de CNN expuso que, bajo este esquema abreviado, los reclutas de ICE recibían menor preparación que la mayoría de los organismos federales de seguridad. La rigurosidad del proceso quedó cuestionada tras el caso de David Brouillette, agente implicado en un tiroteo mortal en Maine en el mes de julio, quien había sido contratado a finales del año pasado a pesar de acumular acusaciones de abuso por parte de dos exesposas y de haber declarado “déficits cognitivos” por una lesión en la cabeza en 2021.

Colapso en Recursos Humanos y omisión de antecedentes

El memorando detalló que el departamento de Recursos Humanos de ICE terminó “desbordado” por la avalancha de solicitudes. Esta saturación provocó que se emitieran ofertas definitivas de empleo antes de completar las revisiones preliminares. Asimismo, la denuncia señaló que ciertos funcionarios de designación política obtuvieron acceso a información de seguridad nacional sin “someterse a las investigaciones de antecedentes requeridas”. Por otro lado, en los expedientes donde sí se efectuaron indagaciones y “se identificó información desfavorable”, los hallazgos terminaron siendo ignorados.

Un alto funcionario encargado de supervisar las contrataciones en ICE acusó la existencia de “fallas sistémicas”. FOTO: Getty

La postura oficial y los ajustes institucionales

Un portavoz de ICE detalló en declaraciones a CNN varios aspectos de los señalamientos y aseguró que la institución “aplica diligentemente las normas adecuadas para la verificación de personal, incluidas las directrices de seguridad nacional, y evalúa conforme a esos factores toda la información disponible sobre cada aspirante”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Tras la salida de Noem del DHS a inicios de año —luego de la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis—, su sucesor, Markwayne Mullin, extendió la capacitación a 72 días. El DHS anunció que los agentes formados bajo el estándar anterior recibirán instrucción complementaria. Sin embargo, para el denunciante, las medidas inmediatas resultaron urgentes. “Estas fallas sistémicas exponen al DHS a graves riesgos para la seguridad nacional y socavan su credibilidad como institución federal de seguridad y cumplimiento de la ley”, concluyó. También le puede interesar: María Corina Machado cuestiona tratado petrolero entre EE.UU. y Delcy Rodríguez: “Venezuela necesita mucho más que dinero” Bloque de preguntas y respuestas