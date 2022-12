“A partir de este año Europa vivirá sin petróleo ruso. Moscú ya ha dejado claro que no suministrará petróleo a los países que apoyen la limitación de precios contra el mercado”, precisó Ulyanov en un escueto mensaje difundido a través de las redes sociales que promueven la propaganda del país invasor.

Los países de la Unión Europea acordaron este viernes fijar un tope al precio del petróleo ruso de 60 dólares por barril, como parte de las sanciones impuestas a Moscú por su sangrienta agresión a Ucrania, la cual ya supera los 7 meses y deja una crisis humanitaria con más de 10 millones de personas afectadas.

La medida, a la que se han adherido las potencias del G7 y Australia, no afectaría directamente al territorio comunitario porque coincide con la entrada en vigor, el lunes pasado, de un embargo al crudo que importa de Rusia, salvo el que compra Hungría por oleoducto. Este último país ha sido más afín a Moscú que a las directrices que dicta Bruselas, pero no se ha apartado del todo porque no quiere aislarse en su propio continente.

No obstante, el acuerdo prohibe a las navieras europeas transportar el petróleo ruso a terceros países si se vende a un precio superior al fijado, y lo mismo se aplica a las compañías de seguro contratadas para fletes de crudo ruso.