Pedro Sánchez adelanta elecciones en España: serán el 29 de noviembre

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes que adelantará las elecciones generales al próximo 29 de noviembre, después de que el Congreso rechazara dos decretos con medidas de emergencia para enfrentar la crisis de vivienda que atraviesa el país. En una comparecencia desde La Moncloa, el mandatario reconoció que su Gobierno ha cometido errores y que no ha conseguido cumplir todos los objetivos que se había propuesto. También señaló que todavía existen problemas por resolver relacionados con la desigualdad, los servicios públicos y el acceso a la vivienda. “Ha llegado el momento de que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras”, afirmó Sánchez al anunciar el adelanto electoral. Puede leer: Ella es Maricarmen, la mujer que puso rostro a la crisis de vivienda en España El presidente defendió además la gestión de su Gobierno y aseguró que España se ha convertido en la economía que más crece y genera empleo dentro de la Unión Europea. Según dijo, aunque los niveles de desigualdad y pobreza continúan siendo altos, han disminuido hasta sus niveles más bajos.

La crisis de vivienda en España

El anuncio se produjo después de una semana marcada por protestas en diferentes ciudades españolas para exigir mayor protección para los inquilinos. Las movilizaciones aumentaron después de que el Gobierno no lograra aprobar el viernes en el Parlamento una legislación de emergencia destinada a enfrentar la crisis habitacional. Conozca: El bolsonarismo gana poder en Brasil: el partido controlará más de un tercio del Senado que podría amnistiar a Jair Los dos decretos rechazados incluían varias medidas reclamadas por sectores de izquierda y organizaciones de inquilinos. Una de las iniciativas contemplaba suspender hasta 2030 los desalojos de personas vulnerables, ampliar durante dos años los contratos de alquiler que vencieran antes de 2028, aumentar los impuestos a los apartamentos turísticos y limitar la compra de viviendas residenciales por parte de fondos de inversión. El segundo decreto planteaba la renovación automática de los contratos de alquiler, una de las principales demandas de muchos sectores de izquierda y del Sindicato de Inquilinos. Sin embargo, ambas propuestas fueron rechazadas. El primer decreto perdió por 178 votos contra 172, mientras que el segundo fue derrotado por 184 votos contra 166. El Partido Popular (PP) y Vox ya habían anunciado que votarían en contra de las iniciativas. El Gobierno minoritario dependía entonces del respaldo de partidos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco, pero Junts per Catalunya (JxCat) también había expresado su rechazo antes de la votación. La derrota parlamentaria fue considerada el detonante del adelanto de las elecciones generales. Le puede interesar: Pulso por Airbnb abrió otro debate: ¿por qué se estancó la vivienda nueva?

El caso de Maricarmen y el descontento de la gente

Las medidas habían sido elaboradas en medio de una creciente movilización social provocada por el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo como inquilina en una vivienda del centro de Madrid. Abascal fue desalojada después de no poder afrontar un fuerte incremento del alquiler. Las imágenes de la mujer siendo retirada del inmueble en una camilla, acompañada por paramédicos, causaron conmoción en España. Aunque posteriormente alcanzó un acuerdo con la empresa propietaria para poder regresar a su vivienda, su caso se convirtió en un símbolo de las dificultades que enfrentan algunos inquilinos y alimentó las protestas por el acceso a una vivienda asequible.

Desde el 26 de septiembre, decenas de personas mantienen una acampada en la Puerta del Sol de Madrid. Los manifestantes reclaman alquileres más bajos, el fin de los desalojos y restricciones a la compra de propiedades por parte de fondos de inversión. La crisis habitacional se ha convertido en uno de los principales problemas para los españoles. Según un informe de la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA), en 2024 una de cada cuatro familias españolas aseguró tener dificultades para acceder o conservar su vivienda. A esto se suma la falta de nuevas viviendas. Una estimación citada por BBC señala que España tendría un déficit de alrededor de 750.000 viviendas, mientras que la construcción se mantiene en niveles bajos debido, entre otros factores, a la escasez de suelo en las grandes capitales, el aumento de los costos de los materiales y la falta de mano de obra.

La oposición celebra el adelanto electoral

Tras el anuncio de Sánchez, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, celebró la convocatoria de elecciones y afirmó que finalmente serán los españoles quienes decidan el futuro del país. Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, calificó los próximos comicios como inciertos y recordó que en las elecciones de 2023 las encuestas favorecían inicialmente al PP y a Vox, pero Sánchez terminó formando un Gobierno de coalición. Las elecciones generales del 29 de noviembre abrirán así un nuevo escenario político en España, en medio de una crisis de vivienda que ha provocado protestas y que terminó convirtiéndose en uno de los factores centrales de la caída de las iniciativas del Gobierno en el Congreso. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Siga leyendo: Regulación de vivienda turística de renta corta en POT de Medellín abre pulso con aplicaciones: ¿quién ganará?

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