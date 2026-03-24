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Papá Pitufo y Pipe Tuluá aparecen en investigaciones de la justicia de EE. UU. contra Gustavo Petro

Las autoridades estadounidenses estarían revisando declaraciones de los dos cabecillas criminales en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petro y si hubo presuntos nexos con dineros del narcotráfico. Conozca los detalles.

  • La justicia de Estados Unidos estaría evaluando declaraciones de Pipe Tuluá y Papá Pitufo en investigación contra la campaña de Gustavo Petro. Fotos: Colprensa y AFP
    La justicia de Estados Unidos estaría evaluando declaraciones de Pipe Tuluá y Papá Pitufo en investigación contra la campaña de Gustavo Petro. Fotos: Colprensa y AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Autoridades judiciales de Estados Unidos adelantan indagaciones preliminares sobre presuntos vínculos entre estructuras del narcotráfico y la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, así lo han afirmado medios estadounidenses.

De acuerdo con la prensa norteamericana, aunque hasta el momento no existe una acusación formal ni una notificación oficial contra el mandatario colombiano, fiscales federales en Nueva York y la Agencia Antidrogas (DEA) centran sus investigaciones en los testimonios de dos figuras clave del crimen organizado: Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá y Diego Marín, alias Papá Pitufo.

Lea también: Justicia de EE. UU. está investigando a Gustavo Petro por presunto ingreso del narcotráfico a su campaña, según el NYT

Las indagaciones se están desarrollando en dos frentes. El primero es liderado por fiscales de los distritos de Manhattan y Brooklyn y busca verificar información sobre posibles aportes ilegales en lo que se ha denominado públicamente como el ‘Pacto de la Picota’.

En este escenario, alias Pipe Tuluá, ex jefe de la banda criminal La Inmaculada y recientemente extraditado a Estados Unidos, habría asegurado que fue contactado por Juan Fernando Petro, hermano del presidente, para discutir eventuales beneficios judiciales, como la no extradición, a cambio de apoyo político o financiero.

<b>Andrés Felipe Marín</b>, alias Pipe Tuluá, cabecilla de la estructura criminal La Inmaculada. Foto: cortesía
Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, cabecilla de la estructura criminal La Inmaculada. Foto: cortesía

Por otro lado, el nombre de alias Papá Pitufo, conocido como el zar del contrabando, aparece vinculado a versiones sobre la presunta entrega de dinero en efectivo a integrantes de la campaña.

Aunque hay reportes que indican que los recursos habría sido devueltos, las autoridades estadounidenses trabajan en determinar la trazabilidad de los fondos para establecer si hubo violaciones a las leyes de lavado de activos o financiación internacional.

Siga leyendo: “Que cuenten al mundo si son ciertos los presuntos nexos”: reacciones al informe del NYT sobre investigación a Petro

De forma paralela, prensa estadounidense sostiene que la DEA procesa información de fuentes confidenciales sobre presuntos nexos con organizaciones criminales internacionales y movimientos financieros sospechosos.

Sobre esto, el presidente Gustavo Petro ha sostenido que no enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos y que cualquier indagación servirá para aclarar los señalamientos.

Por otro lado, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña, ha señalado que las acusaciones carecen de sustento probatorio y rigor lógico.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Puede ser capturado un presidente en ejercicio por EE. UU.?
Históricamente, EE. UU. espera a que los mandatarios terminen su periodo para actuar, como en el caso de Juan Orlando Hernández. Sin embargo, precedentes recientes como el de Nicolás Maduro generan incertidumbre jurídica.
¿Qué es el ‘Pacto de la Picota’ mencionado en la investigación?
Se refiere a las presuntas visitas de Juan Fernando Petro a cárceles colombianas antes de las elecciones de 2022. Según la tesis de los fiscales de EE. UU., se habrían discutido beneficios como la no extradición para capos del narcotráfico a cambio de apoyo político o recursos para la campaña.
¿Existe un proceso formal contra el presidente Petro en EE. UU.?
No. Hasta marzo de 2026, las indagaciones son preliminares. En el sistema judicial estadounidense, esto significa que se están recolectando pruebas para decidir si se presenta un caso ante un Gran Jurado.

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