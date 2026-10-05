Publicarán el diario personal del papa Francisco: estará en 94 países desde noviembre

Más de tres décadas de pensamientos y anotaciones personales de Jorge Mario Bergoglio quedarán reunidas en un libro que será publicado después de su muerte. Se trata de El Diario personal del Papa Francisco, una obra del cardenal argentino Víctor Manuel Fernández que llegará a las librerías el 24 de noviembre de 2026 y tendrá distribución simultánea en 94 países.
El material recorre una etapa particularmente amplia de la vida de Bergoglio. Las primeras anotaciones están fechadas el 20 de diciembre de 1992, cuando todavía era obispo auxiliar de Buenos Aires, y las últimas corresponden al 18 de agosto de 2024, cuando ya llevaba más de diez años como obispo de Roma. Francisco murió el 21 de abril de 2025, después de haber dirigido la Iglesia católica desde su elección el 13 de marzo de 2013.
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