Publicarán el diario personal del papa Francisco: estará en 94 países desde noviembre

Más de tres décadas de pensamientos y anotaciones personales de Jorge Mario Bergoglio quedarán reunidas en un libro que será publicado después de su muerte. Se trata de El Diario personal del Papa Francisco, una obra del cardenal argentino Víctor Manuel Fernández que llegará a las librerías el 24 de noviembre de 2026 y tendrá distribución simultánea en 94 países. El material recorre una etapa particularmente amplia de la vida de Bergoglio. Las primeras anotaciones están fechadas el 20 de diciembre de 1992, cuando todavía era obispo auxiliar de Buenos Aires, y las últimas corresponden al 18 de agosto de 2024, cuando ya llevaba más de diez años como obispo de Roma. Francisco murió el 21 de abril de 2025, después de haber dirigido la Iglesia católica desde su elección el 13 de marzo de 2013. Entérese: La historia de Fray León y Francisco de Asís, ¿el nuevo papa eligió su nombre en honor a su amistad con el argentino?

El Cardenal Víctor Manuel Fernández presenta y comenta el diario personal de Francisco

Los textos serán entregados al público a través del cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de los hombres de confianza de Francisco. Fernández presenta y comenta las anotaciones que Bergoglio escribió durante más de tres décadas. La edición vaticana describe el contenido como un material de especial valor para conocer mejor al pontífice jesuita.

Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, destacó precisamente esa posibilidad de acercarse a los escritos personales del pontífice: “Con este libro podremos conocer aún más la interioridad del Pontífice argentino”, afirmó Tornielli. Le puede interesar: El papa viste a la moda: la foto viral de León XIV usando Nike en su primer aniversario de papado

El diario personal del papa Francisco llegará a 94 países

El Diario personal del Papa Francisco saldrá el 24 de noviembre de 2026 y será publicado de manera simultánea en cinco idiomas y 94 países. La Libreria Editrice Vaticana tendrá a su cargo la edición italiana. Penguin Random House publicará las versiones en español, inglés y portugués, mientras que Éditions Albin Michel la edición francesa. La presentación para editores internacionales será antes del lanzamiento. La editorial vaticana llevará el libro a la Feria del Libro de Fráncfort, que se realizará entre el 7 y el 11 de octubre de 2026. El libro será distribuido en 94 países de los cinco continentes, aunque el Vaticano todavía no ha divulgado la lista completa de países incluidos en el lanzamiento.

Lorenzo Fazzini, responsable editorial de la Libreria Editrice Vaticana, resaltó que los apuntes de Francisco se publicarán en distintos mercados con el trabajo de varias editoriales: “Estamos verdaderamente complacidos de poder poner muy pronto a disposición de los lectores en Italia y, a través de diversos editores, en todo el mundo, estas páginas personales del Papa Francisco presentadas en un libro redactado por uno de sus más cercanos colaboradores, el cardenal Víctor Manuel Fernández”. La Libreria Editrice Vaticana también ha trabajado este año en la publicación de escritos de Robert Francis Prevost, hoy papa León XIV, correspondientes a su época como prior general de los agustinos. No se vaya sin leer: Personajes del año: Francisco y León XIV, los hombres que sostuvieron la fe del mundo Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué periodo abarcan las anotaciones personales del papa Francisco? Las anotaciones fueron escritas entre el 20 de diciembre de 1992 y el 18 de agosto de 2024, por lo que abarcan más de 30 años. ¿En qué idiomas se publicará el diario personal del papa Francisco? El libro tendrá ediciones en italiano, español, inglés, portugués y francés.

¿Qué periodo abarcan las anotaciones personales del papa Francisco? Las anotaciones fueron escritas entre el 20 de diciembre de 1992 y el 18 de agosto de 2024, por lo que abarcan más de 30 años. ¿En qué idiomas se publicará el diario personal del papa Francisco? El libro tendrá ediciones en italiano, español, inglés, portugués y francés.