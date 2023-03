Luan Leiva, el niño trans de 5 años que ya cambió sus documentos

Luan Leiva es un niño argentino de 5 años que pidió a sus padres que adelantaran el proceso para cambiar su género en el documento. El menor todavía no habla muy claro, pero su identidad sexual está definida desde que nació.

“Lu es un varón trans, y aquello también es parte de su vida. De hecho, nosotros decimos que no es sólo él: somos una familia trans, porque todos tuvimos que cambiar el chip y transicionar con él”, relató el padre del niño, Fernando Leiva a Infobae.

La familia del niño relató que no estaban informados en cuestiones de género y que tampoco conocían a una persona trans. Sin embargo, su niño se convirtió –a los 4 años y medio– en el menor más joven en Argentina en haber cambiado su género y nombre en su partida de nacimiento.

El niño empezó a definir su género desde los 2 años. “Como nosotros ya teníamos una hija pensamos que lo esperable era que la siguiera, que la imitara, pero él era todo lo opuesto. Yo le ponía colitas y se las arrancaba, le ponía un vestido y hacía lo mismo. Cuando empezó a hablar más me decía ‘poneme ropa, esto no’”, detalló la madre de Luan, Natalia Melica.

En los juegos el niño empezó a asumir roles masculinos como el padre, el joven y el príncipe. Cuando empezó a decir sus primeras palabras se definía como un “niño” y si sus padres lo corregían, se ponía a llorar.

La familia de Luan acudió a un terapeuta para evaluar el comportamiento de su hijo y esta los guió en el proceso de acompañamiento del niño.

“Sentí miedo. Pensé ‘recién está en el jardín, no lo van a invitar más a un cumpleaños, lo van a dejar de lado’”, recordó la mamá. “Yo tuve otros miedos. Luan decía ‘yo soy un chico, soy como papá’. Y mi miedo era a cuando empezara a preguntarse ‘¿por qué mi cuerpo no es como el de mi papá?’, ‘¿por qué yo no tengo pene?’, por ejemplo”, señaló el papá.

Fernando y Natalia empezaron por vaciar el armario. Botaron la ropa anterior de Luan y la cambiaron por prendas de niños. Reconocieron que su hijo se reconocía con un género distinto al que le fue asignado al nacer.

La partida de nacimiento corregida llegó cuando Luan tenía 4 años y medio. Sus padres hicieron una celebración a la que invitaron a sus compañeros de la guardería. En agosto próximo Luan cumplirá seis años.