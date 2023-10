Las conversaciones -que arrancan el martes en Bridgetown- se realizan poco después de un acuerdo entre Nicolás Maduro y Washington para deportar a venezolanos indocumentados, pese a no reconocerlo formalmente como presidente, y en vísperas de las elecciones primarias de la oposición previstas para el 22 de octubre.

Maduro, por su parte, cuestionó “falsas filtraciones” previas a los nuevos diálogos.

“No mientan, no mientan, no mientan, Venezuela está trabajando muy sabiamente para hacer justicia y seguiremos avanzando, no digo más porque respeto los acuerdos”, sentenció.