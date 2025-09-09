Los 14 multimillonarios que se unieron a la exclusiva lista de Forbes de las personas más ricas de Estados Unidos en 2025

Entrar en la lista Forbes 400 —el ranking anual que mide la fortuna de los hombres y mujeres más ricos de Estados Unidos— requiere un patrimonio mínimo histórico de 3.800 millones de dólares este 2025. La revista presentó este año a 14 nuevos integrantes, la mayoría emprendedores ligados a la tecnología, el software y la energía. A lo largo de los años, este ranking ha estado dominado por nombres como Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, Bill Gates y Mark Zuckerberg, quienes suelen ocupar los primeros puestos. Sin embargo, la edición 2025 presentó nuevos líderes de sectores como la inteligencia artificial, la computación en la nube y los videojuegos móviles.

Entre los debutantes aparece Eduardo Vivas, un ingeniero de 39 años que hizo fortuna en la industria tecnológica. Es uno de los cofundadores de AppLovin, compañía de software de marketing y videojuegos móviles que ha crecido con fuerza en Silicon Valley. Vivas posee alrededor del 2 % de la empresa y su entrada a la lista confirma cómo los videojuegos y las herramientas publicitarias digitales han generado fortunas multimillonarias. Otro rostro es Marc Lore, un veterano de 54 años que ya había dejado huella en el comercio electrónico con emprendimientos como Diapers.com. Su visión para identificar nichos de mercado y transformarlos en negocios escalables le permitió acumular más de 4.000 millones de dólares y regresar al radar de los grandes millonarios. El boom de la computación en la nube también impulsó a Brian Venturo, de 40 años, y a Michael Intrator, de 56. Ambos son cofundadores de CoreWeave, una firma que provee infraestructura tecnológica para inteligencia artificial.