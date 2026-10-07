Murió Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desalojada de una vivienda en Madrid

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desalojada el pasado 23 de septiembre de la vivienda en la que había vivido durante cerca de siete décadas, murió este miércoles después de permanecer quince días hospitalizada, según informó el Sindicato de Inquilinas. La mujer permanecía ingresada en el Hospital Gregorio Marañón desde el día en que tuvo que abandonar su vivienda, ubicada en el distrito madrileño de Retiro. Su caso se convirtió en uno de los símbolos de las protestas por el derecho a la vivienda en España. El Sindicato de Inquilinas lamentó su fallecimiento y señaló que, aunque se había alcanzado un acuerdo que le habría permitido regresar a su casa, la solución llegó demasiado tarde.

“Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen”, informó la organización en un comunicado, en el que calificó de “absolutamente evitable” el proceso que atravesó la mujer.

Maricarmen llevaba casi toda su viviendo alquilada en Madrid

Maricarmen había residido durante aproximadamente 71 años en el inmueble del barrio de Retiro. Su desahucio generó una fuerte reacción y dio paso a movilizaciones en defensa del derecho a la vivienda. Lea más: Ella es Maricarmen, la mujer que puso rostro a la crisis de vivienda en España Las protestas incluyeron una acampada en la Puerta del Sol y llevaron al Gobierno español a aprobar dos decretos relacionados con la situación de la vivienda, aunque posteriormente fueron derogados por el Congreso.

Después del desahucio, además, se alcanzó un acuerdo que le habría permitido volver al que había sido su hogar durante la mayor parte de su vida. El acuerdo contemplaba un nuevo contrato de alquiler por ocho años y una renta adaptada a sus ingresos. Sin embargo, su estado de salud impidió que pudiera regresar. Desde su entorno y el Sindicato de Inquilinas habían informado que la mujer continuaba hospitalizada y sin una previsión de recibir el alta. La expectativa era que pudiera recuperarse y volver finalmente a su vivienda.

Su caso le puso cara a la crisis de vivienda en España

La situación de Maricarmen adquirió una enorme repercusión después de su desahucio y se convirtió en uno de los principales casos utilizados en las movilizaciones contra los desalojos. Su nombre incluso pasó a identificar popularmente las medidas impulsadas por el Gobierno en materia de vivienda, conocidas como el “decreto Maricarmen”. El Sindicato de Inquilinas sostuvo que el acuerdo alcanzado después del desahucio representaba una solución que le habría permitido recuperar su hogar, pero cuestionó que esta llegara cuando la mujer ya se encontraba en una situación de salud delicada.

Maricarmen murió este 7 de octubre, apenas dos semanas después de abandonar la vivienda en la que había pasado prácticamente toda su vida.

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