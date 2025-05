Atención: falleció el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica a los 89 años tras una larga lucha contra el cáncer

“Lo que pido es que me dejen tranquilo”, así quería pasar sus últimos días el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica. “Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a su descanso”, dijo en la que fue su última declaración a un medio, en enero, cuando habló con el semanario Búsqueda.

En esa entrevista había contado que el cáncer de esófago, que le diagnosticaron un año atrás, se le había extendido al hígado y que no se haría más tratamientos. “No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni una cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”.