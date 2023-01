Pero el uso de la fuerza “excesiva y letal” que ha causado cerca de 500 muertes y casi 20.000 detenidos no fue suficiente para detener las manifestaciones. Tampoco la censura de las redes sociales, erigidas en altavoces de los manifestantes, ni los cortes de internet. Sin embargo, las ejecuciones y las sentencias a la horca sí parecen haber tenido éxito a la hora de restablecer el orden en las calles.

“ Con represión masiva, elecciones no libres, la corrupción y mala gestión aparentes, la autocracia iraní gobierna con lo que le queda: la fuerza bruta ”, dijo la investigadora de Human Rights Watch (HRW) para Irán, Tara Sepehri, en el informe anual sobre los derechos humanos de su organización.

Las protestas, protagonizadas por jóvenes y mujeres que piden más libertades, comenzaron tras la muerte de Amini, el pasado 16 de septiembre, a manos de la Policía de la moral por no llevar bien puesto el velo obligatorio.

Los gritos de “ Mujer, vida, libertad ”, eslogan de las protestas, apenas se escucha ahora en las calles del país persa. En las universidades, uno de los principales focos de las manifestaciones, los estudiantes ya no desafían a las autoridades.

Solo cuatro días después fue ejecutado en público un segundo manifestante, Majid Reza Rahnavard , condenado por el asesinato de dos agentes de seguridad. Las autoridades distribuyeron imágenes de Rahnavard colgando de una grúa al amanecer, que los medios oficialistas no dudaron en publicar.

Gestos de desobediencia

Desde las últimas ejecuciones las protestas casi han desaparecido y solo quedan algunos visos de la desobediencia civil de la revuelta, por ejemplo, en las mujeres que han dejado de usar el velo en las calles.

Aunque ese valiente acto puede desaparecer también si las autoridades llevan a cabo el llamamiento de la semana pasada de la Fiscalía General del país a a “castigar con firmeza” las violaciones en el uso del velo islámico. A pesar de ello, muchas mujeres se resisten a rendirse.

“Voy a ir sin velo hasta que me pare la Policía”, dice a EFE una joven que prefiere no ser identificada, y la cual cree que las protestas volverán a las calles porque el descontento y el resentimiento de la población no han desaparecido. “Queremos un Irán más moderno y libre”, afirma.