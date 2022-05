“Es urgente y necesario que creemos una nueva gobernanza mundial. La ONU de hoy no representa más nada, no es tomada en serio por los gobernantes. Cada uno toma decisiones sin respetar la ONU. Putin invadió Ucrania de forma unilateral, sin consultar a la ONU”, afirmó el ex presidente.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la izquierda brasileña ha adoptado una posición ambigua, condenando en parte la invasión rusa, pero adhiriendo por otro lado a su argumento que responsabiliza la expansión de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico) del conflicto.