“Parte del título es tuyo”: joven argentina que se graduó de la universidad celebró con el hombre que cuidaba su carro en la calle

“Parte del título es tuyo. Siempre me preguntaba cómo me había ido en los exámenes y me decía que no aflojara”, recordó Ornella, visiblemente emocionada en el video grabado hace pocos días.

Entre la espuma, los gritos de sus amigos, familiares y la alegría del festejo, la recién graduada se tomó un momento para buscarlo en medio de las calles, para poder compartir con él la culminación de su sueño académico.

“Cómo no voy a querer festejar con Adri si me vio yendo a cursar los cinco años de carrera, siempre tirando buena onda y deseándome éxitos”, expresó, evidenciando la profunda gratitud que tiene hacia este hombre.