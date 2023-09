Biden hijo fue acusado formalmente de dos cargos por declaración jurada falsa de que no consumía drogas ilegales en el momento en que adquirió un revólver Colt en Delaware (este).

Su acusación del jueves por posesión ilegal de un arma “es el único delito que ha cometido Hunter Biden que no involucra a Joe Biden el crápula”, reaccionó Trump en su plataforma Truth Social, utilizando una de sus calificaciones favoritas al presidente demócrata.

No más arreglos

“Las acusaciones de hoy (jueves) contra Hunter Biden son apenas un comienzo, pero a menos que el fiscal Weiss investigue a todos los involucrados en los casos de fraude y tráfico de influencias, quedará claro que el Departamento de Justicia del presidente Biden protege a Hunter Biden y al gran jefe”, dijo en X (ex Twitter) el legislador republicano James Comer.

El presidente siempre ha afirmado estar junto a su hijo en sus reveses personales y legales. “Mi hijo no hizo nada malo. Confío en él”, dijo recientemente Biden sobre los cargos de evasión fiscal y posesión ilegal de un arma de fuego de Hunter.

“Jamás me abandonó, nunca me ignoró ni me juzgó”, escribió una vez Hunter Biden sobre su padre.

“Por momentos, su perseverancia hasta me exasperaba (...) Intenté desaparecer en un agujero negro de alcohol o drogas y él estaba allí, apareciendo con su linterna”.

Hunter, que sufre desde hace mucho tiempo adicciones a las drogas y al alcohol, asegura que no consume nada desde 2019 tras una intervención de su segunda esposa, Melissa, con quien tuvo un hijo, y de su padre.