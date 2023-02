Harvey Weinstein, otrora poderoso magnate de Hollywood, fue sentenciado a 16 años de cárcel este jueves por la violación de una mujer en un hotel de Beverly Hills, que podría dejarlo por el resto de su vida tras las rejas.

El oscarizado productor, que está cumpliendo una condena de 23 años por otro caso de crímenes sexuales juzgado en Nueva York, fue sentenciado este jueves por un tribunal de Los Ángeles en relación al ataque registrado hace una década.

En silla de ruedas, Weinstein pidió “piedad” ante la corte. “Por favor no me sentencie a una vida en prisión. No lo merezco”, dijo el productor de 70 años, quien dijo ser inocente. “Esto es sobre dinero”, agregó.

Pero la jueza Lisa Lench determinó tres penas consecutivas por los cargos de copulación oral forzada, penetración sexual con un objeto y violación forzada, sentenciándolo a un total de 16 años.

La víctima, cuya identidad fue preservada, lloró en la audiencia y dijo que las acciones “egoístas y horribles” de Weinstein la dejaron “destruida, vacía y sola”.

“Todo cambió luego de que el defendido me atacó brutalmente”, dijo la mujer. “No hay sentencia suficientemente larga para deshacer el daño”, agregó entre lágrimas.