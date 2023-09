“El me dijo que no había podido dormir esa noche, porque estaba mandando un email, y al día siguiente se había ido con el kayak al amanecer. Me enseñó una foto del amanecer”, señaló la mujer al medio español.

Además les dijo, que esperaba asistir a la Fiesta de la Luna Llena que se llevaría a cabo en la isla esa noche, así que le gustaría ir con ella. Sin embargo, al final lo hizo con su amiga. Y sería al siguiente que se enteraría que este no habría llegado nunca al lugar, después de que la otra chica le manifestara su preocupación por Daniel, porque no le avisó el motivo de su ausencia.

“Ella me dijo que no llegaron a ir a la fiesta. Ella me escribió que estaba preocupada por Daniel y que él estaba en la comisaría, y que no le contestaba”, confirmó la mujer.

Pero según dijo, su amiga no solo le expresó su preocupación por el chef, sino que le pidió que fuera hasta el lugar donde se encontraba y revisara cómo se encontraba.

“Así que contacté con él por Instagram y le pregunté si estaba bien, y después él me contestó y me dijo que estaba bien, que estaba vivo, pero que su vida se había acabado”, y así fue como empezó a enterarse de la situación de Daniel Sancho.