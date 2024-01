La relación entre Milei y Petro no ha sido la mejor, incluso, desde antes que el argentino asumiera la presidencia de su país.

De corrientes políticas extremas, Petro criticó en varios mensajes en su cuenta de X (antes Twitter) a Milei antes de ser presidente, llegándolo a comparar, incluso, con Hitler.

El entonces candidato no se quedó callado y le respondió a Petro aduciendo que “de un socialista no me sorprende nada, esos son parte de la decadencia”.